Carburanti innovativi l' itinerario nei siti Unesco il ponte col Giappone | al via il Giro di Sicilia ecco il programma

Al via la 35esima edizione del Giro di Sicilia, una corsa che ripercorre le strade storiche dell’isola, con un’attenzione particolare ai carburanti innovativi destinati alle auto d’epoca. La manifestazione, ideata nel 1912, è stata presentata oggi a Villa Niscemi e prevede tappe che attraversano siti UNESCO e collegamenti con il Giappone. La corsa mira a preservare le auto storiche e a promuovere soluzioni sostenibili nel settore automobilistico.

Tenere in vita le auto storiche e sfidare il tempo con l’utilizzo di carburanti innovativi. È la sfida della 35esima rievocazione del Giro di Sicilia, la leggendaria corsa ideata nel 1912 da Vincenzo Florio, presentata stamattina a Villa Niscemi. L’evento, organizzato dal Veteran Car Club.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate L’Iran apre alle ispezioni nei siti nucleari, ma blinda il programma missilisticoIl segretario del Consiglio superiore per la sicurezza ha detto che gli esperti dell’Aiea potranno controllare anche gli impianti sotterranei. Musei aperti a Pasqua, ingresso gratuito nei siti culturali di tutta la SiciliaIngresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana domenica 5 aprile.