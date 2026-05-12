il diavolo travolge tutti

Prosegue la marcia travolgente de Il diavolo veste Prada 2 (voto 6 nella foto Meryl Streep), arrivato a quota 24.605.766 euro. L'idea vincente è stata quella di cambiare target, pur restando nell'ambito della moda, raccontando la crisi del giornalismo. Con Andy, licenziata dopo aver ricevuto un premio, che torna a lavorare per Miranda, così da risollevare le sorti di Runway; nella seconda parte, però, resta l'impressione di un'occasione mancata, affossata dai cliché. Performano bene anche Michael (un totale di 18.089.418 euro) e Super Mario Galaxi Il film (14.225.867), trascinando un botteghino che, ad oggi, è al +30% sul 2025. Parte bene Mortal Kombat 2, terzo con 407.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il Diavolo di Tufara 2026

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Il mio DM odia i critici reddit

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