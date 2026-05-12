Il cuore di New York batte a Ravenna | la leggenda del contrabbasso Marc Abrams al Duomo Jazz Club

Venerdì 15 maggio alle 21.30, il Duomo Jazz Club, situato presso la Pizzeria L’Etoile, ospiterà un concerto con il contrabbassista americano Marc Abrams. L’evento rientra tra gli appuntamenti principali della stagione, offrendo agli appassionati di jazz un concerto di livello internazionale. Abrams è noto per la sua attività come contrabbassista e per le sue esibizioni nel panorama jazz globale.

Venerdì 15 maggio alle ore 21.30 il Duomo Jazz Club, ospitato presso la Pizzeria L’Etoile, propone uno degli appuntamenti più attesi della stagione: una serata all’insegna del grande jazz internazionale con protagonista il contrabbassista americano Marc Abrams. Newyorkese, classe 1958, Abrams è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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