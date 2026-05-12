Il concerto ad Amelia e poi il clavicembalo sparisce | Aiutateci a ritrovarlo

Domenica pomeriggio, dopo aver partecipato a un concerto al Teatro Sociale di Amelia, un clavicembalo è stato rubato a Roma. La scomparsa dello strumento ha portato a un appello sui social media da parte di chi lo possedeva, chiedendo aiuto per ritrovarlo. L'episodio ha suscitato attenzione tra i partecipanti all’evento e tra gli utenti online, che sono stati invitati a segnalare eventuali informazioni utili alle autorità.

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Appello social per ritrovare un clavicembalo rubato domenica pomeriggio a Roma dopo un concerto al Teatro Sociale di Amelia.A rilanciare la notizia è la pagina social dei Furiosi Affetti, orchestra barocca che è stata protagonista di un pomeriggio musicale nel settecentesco teatro della città.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si è smarrito il gatto Lino: "Aiutateci a ritrovarlo"Il micio si è perso e ora la sua padrona Sara sta cercando disperatamente di ritrovarlo. Argomenti più discussi: Il concerto ad Amelia e poi il clavicembalo sparisce: Aiutateci a ritrovarlo; Amelia, creata una sala slot per non ricadere:Una vera e propria dipendenza; Maggio Musicale, in scena Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi; Maggio Musicale Fiorentino, un ballo in maschera con JFK e Marilyn Monroe (in un turbinio di tradimenti). Al via la seconda edizione di Amelia inCanta, dedicata ad artisti emergenti ow.ly/9PfS106y6U8 #tuttoggi #Eventi #Terni #ameliaincanta #cronaca #eventi #evidenza #scoop #terni x.com Netflix dove è il cortometraggio? reddit