Il concerto ad Amelia e poi il clavicembalo sparisce | Aiutateci a ritrovarlo
Domenica pomeriggio, dopo aver partecipato a un concerto al Teatro Sociale di Amelia, un clavicembalo è stato rubato a Roma. La scomparsa dello strumento ha portato a un appello sui social media da parte di chi lo possedeva, chiedendo aiuto per ritrovarlo. L'episodio ha suscitato attenzione tra i partecipanti all’evento e tra gli utenti online, che sono stati invitati a segnalare eventuali informazioni utili alle autorità.
Appello social per ritrovare un clavicembalo rubato domenica pomeriggio a Roma dopo un concerto al Teatro Sociale di Amelia.A rilanciare la notizia è la pagina social dei Furiosi Affetti, orchestra barocca che è stata protagonista di un pomeriggio musicale nel settecentesco teatro della città.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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?????? ?? ?????? ? alle ore 18:00 presso la sala dello Zodiaco di palazzo Petrignani ???? ?'?????? - ?? ?????? ?? ????? Madrigali in concerto aperitivo con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. ? facebook
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