Il Comune riscrive le regole | niente soldi alla Pallacanestro Trieste e bando per la gestione del palazzetto

Il Comune ha deciso di modificare le modalità di finanziamento per le associazioni sportive e le strutture sportive della città. In particolare, non ci saranno più contributi specifici per la Pallacanestro Trieste, mentre è stato approvato un intervento di circa 1,9 milioni di euro destinato al Pala Rubini. Contestualmente, è stato aperto un bando pubblico per la gestione del palazzetto.

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