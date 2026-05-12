Il Comune riscrive le regole | niente soldi alla Pallacanestro Trieste e bando per la gestione del palazzetto
Il Comune ha deciso di modificare le modalità di finanziamento per le associazioni sportive e le strutture sportive della città. In particolare, non ci saranno più contributi specifici per la Pallacanestro Trieste, mentre è stato approvato un intervento di circa 1,9 milioni di euro destinato al Pala Rubini. Contestualmente, è stato aperto un bando pubblico per la gestione del palazzetto.
Niente contributo di gestione, ma un intervento generale di poco meno di due milioni di euro a favore del Pala Rubini. Il Comune di Trieste, che ha preso atto della grande incertezza sotto il cielo biancorosso, mette nero su bianco le prossime azioni per salvaguardare il futuro dell'impianto di.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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