Il codice dei telefoni | la chiave del gruppo D' Angelo
Un giovane di 26 anni residente a Serino, un paese dell’Appennino campano, è al centro di un’indagine legata a un codice telefonico che coinvolge un gruppo denominato D’Angelo. La vicenda si svolge tra i dettagli di conversazioni e comunicazioni digitali, che stanno emergendo come elementi chiave nel procedimento legale in corso. Al momento, sono ancora in corso le verifiche e l’analisi degli elementi raccolti dagli inquirenti.
Mario D'Angelo ha ventisei anni e abita a Serino, un comune dell'Appennino campano in provincia di Avellino. Fino al 6 maggio scorso, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, era a capo di un gruppo che vendeva droga. Hashish, soprattutto. Qualche volta cocaina.Quel giorno i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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