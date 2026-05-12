Dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore, il cantautore milanese di 72 anni riprende il suo tour. Prima dello spettacolo, alcuni fan lo riconoscono all’esterno del Teatro Nazionale di Milano e gli rivolgono un saluto rapido. L’artista ha dichiarato che questa serata sarà diversa e carica di emozioni particolari, sottolineando il suo stato d’animo prima di salire sul palco.

« «Domenica Bestiale la fai, vero?». Fuori dal Teatro Nazionale di Milano qualche fan lo ferma per un saluto veloce, poi sparisce dietro le quinte. Qualche minuto dopo, Fabio Concato è pronto a salire sul palco: luci essenziali, uno sgabello, un bicchiere d’acqua (che «sarebbe meglio fosse vino») e una band affiatata. Dopo undici mesi di cure seguite a una diagnosi di tumore, il cantautore milanese, 72 anni, è tornato dal vivo con un tour tra Milano e Roma. Il senso è semplice e diretto: « tornare a cantare, a farvi compagnia e a fare compagnia a me stesso ». Il primo concerto di Fabio Concato dopo la malattia. Dentro il Teatro Nazionale l’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma senza troppa formalità.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantautore milanese, 72 anni, torna in tour dopo la diagnosi di tumore: «Questa è una serata di particolare emozione per me. Sarà uno spettacolo un pò diverso»

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