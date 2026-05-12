Il cantautore milanese 72 anni torna in tour dopo la diagnosi di tumore | Questa è una serata di particolare emozione per me Sarà uno spettacolo un pò diverso
Dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore, il cantautore milanese di 72 anni riprende il suo tour. Prima dello spettacolo, alcuni fan lo riconoscono all’esterno del Teatro Nazionale di Milano e gli rivolgono un saluto rapido. L’artista ha dichiarato che questa serata sarà diversa e carica di emozioni particolari, sottolineando il suo stato d’animo prima di salire sul palco.
« «Domenica Bestiale la fai, vero?». Fuori dal Teatro Nazionale di Milano qualche fan lo ferma per un saluto veloce, poi sparisce dietro le quinte. Qualche minuto dopo, Fabio Concato è pronto a salire sul palco: luci essenziali, uno sgabello, un bicchiere d’acqua (che «sarebbe meglio fosse vino») e una band affiatata. Dopo undici mesi di cure seguite a una diagnosi di tumore, il cantautore milanese, 72 anni, è tornato dal vivo con un tour tra Milano e Roma. Il senso è semplice e diretto: « tornare a cantare, a farvi compagnia e a fare compagnia a me stesso ». Il primo concerto di Fabio Concato dopo la malattia. Dentro il Teatro Nazionale l’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma senza troppa formalità.🔗 Leggi su Iodonna.it
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Leggo. . Quando Fabio Concato ha annunciato di avere un tumore, il mondo della musica si è stretto in una preghiera silenziosa. Era il 14 agosto del 2025, e il cantautore aveva sentito il bisogno di spiegare a colleghi e fan il motivo della sua pausa dal palcos facebook