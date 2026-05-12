Ignora il divieto e scoperchia il tir | pioggia di surgelati nel sottopasso traffico paralizzato per ore

Questa mattina a Cesenatico un tir ha urtato il cemento del sottopasso di viale Trento, causando la rottura di uno dei contenitori di surgelati a bordo. La caduta del carico ha riversato una grande quantità di pesce sull’asfalto, creando disagi alla circolazione che sono durati diverse ore. Il traffico si è bloccato e le operazioni di pulizia sono state avviate subito dopo l’incidente.

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Una manovra errata, l’impatto violento contro il cemento e una distesa di pesce sull’asfalto. Mattinata di caos quella di oggi, martedì, a Cesenatico, dove il sottopasso di viale Trento è diventato teatro di un incidente dalle conseguenze pesanti sia per la viabilità che per il carico trasportato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tir in panne blocca il sottopasso di via Scillitani: traffico in tilt per due oreSul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per deviare il traffico e gestire le code chilometriche. Temi più discussi: Ignora il divieto e scoperchia il tir: pioggia di surgelati nel sottopasso, traffico paralizzato per ore; Ossessione tra le mura: ignora il divieto e torna ad assediare i vicini, denunciato; Agrigento, ignora il divieto di avvicinamento: stalker 25enne bloccato dai carabinieri; Petizione lucernese per la tutela della volpe: la politica ignora i fatti. Ossessione tra le mura: ignora il divieto e torna ad assediare i vicini, denunciato ift.tt/fMNKkga x.com qualcuno ha davvero trovato un modo per gestire il tempo davanti allo schermo senza litigi costanti?? reddit Ossessione tra le mura: ignora il divieto e torna ad assediare i vicini, denunciatoUn disoccupato di venticinque anni sfida le misure cautelari rientrando nel palazzo proibito, ma la richiesta di aiuto della coppia perseguitata fa scattare l'intervento delle forze dell'ordine ... agrigentonotizie.it Agrigento, ignora il divieto di avvicinamento: stalker 25enne bloccato dai carabinieriNonostante il divieto di dimora, il disoccupato è tornato nella palazzina condominiale terrorizzando i vicini di casa ... lasicilia.it