Voli dirottati e caos nell’aeroporto italiano | cosa sta succedendo

Un guasto tecnico ha causato il dirottamento di alcuni voli e il caos all’aeroporto di Milano Malpensa. L’intervento infrastrutturale previsto dal 16 marzo comporta la chiusura temporanea di una pista, creando disagi per decine di passeggeri. L’operazione mira a migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi, ma provoca ritardi e cancellazioni. Gli operatori aeroportuali hanno già avviato le procedure per gestire l’afflusso di viaggiatori.

L’aeroporto di Milano Malpensa, principale scalo del Nord Italia, avvierà dal 16 marzo una fase di interventi infrastrutturali che comporterà la chiusura parziale di una delle due piste. I lavori proseguiranno fino al 9 maggio e sono stati calendarizzati per concludersi prima dell’inizio della stagione estiva, periodo di maggiore intensità per i flussi turistici. L’operazione riguarda la pista 35L17R e prevede il rifacimento della pavimentazione in asfalto. In parallelo è programmata l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED, con l’introduzione di apparati dedicati al monitoraggio e al controllo delle luci, finalizzati all’incremento dei livelli di sicurezza e all’accuratezza delle operazioni di pista. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Voli dirottati, caos totale nell'aeroporto italiano: cosa sta succedendo

"Fateci partire". Caos nell'aeroporto italiano, passeggeri sulla pista dopo i due voli dirottati

