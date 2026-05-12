I ricavi i costi gli investimenti i guadagni dei tennisti | tutti i conti degli Internazionali di Roma
Gli Internazionali di Roma sono diventati un evento che genera significativi ricavi, coinvolgendo costi, investimenti e guadagni dei tennisti. Le organizzazioni coinvolte nel torneo hanno contribuito a creare un sistema che permette di ottenere profitti e soddisfazioni sia per le strutture che per gli atleti partecipanti. Le cifre legate all’intera manifestazione sono state rese note, offrendo uno sguardo dettagliato sulla gestione economica dell’evento.
Fitp e Sport e Salute hanno trasformato il torneo di tennis in una macchina da soldi che fa felici anche gli atleti. Il giro d'affari è esploso negli ultimi anni, sfruttando l'effetto Sinner. Utili reinvestiti nel movimento e nelle infrastrutture.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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