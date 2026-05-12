I Nomadi in concerto a Verona

Nel 2026, i Nomadi torneranno a esibirsi dal vivo in Italia con un nuovo tour. La band, attiva da 63 anni, terrà un concerto anche a Verona. La tournée prevede diverse tappe nel paese e rappresenta un ritorno sul palco per il gruppo, che ha fatto il suo debutto oltre sei decenni fa. La data nel capoluogo veneto si inserisce nel calendario delle esibizioni previste per l’anno.

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A 63 anni dal loro esordio, i Nomadi tornano a esibirsi dal vivo nel 2026 con un nuovo tour che farà tappa anche a Verona. Per la prima volta, il gruppo salirà sul palco del Teatro Romano di Verona l'1 luglio, in una cornice storica che ospiterà un concerto atteso da pubblico di diverse.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NOMADI in concerto a TORINO Notizie correlate Leggi anche: I Nomadi in concerto gratuito a Bibione Musica: a Novara il concerto tributo ai NomadiSabato 14 marzo al centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara arriva il concerto tributo ai Nomadi. Argomenti più discussi: I Nomadi in concerto anche nel 2026 e 2027 – Scaletta, date e biglietti; I Nomadi in concerto a Vasanello; I Nomadi in concerto (gratis) a Vasanello per San Lanno: il programma della festa patronale; I Nomadi in concerto a Martinengo. Venerdì 22 maggio, in occasione dei Festeggiamenti di Santa Rita, #DaniloSacco, ex voce de I Nomadi, sarà in concerto ad #Atri (TE). Il live si terrà a Piazza Duchi di Acquaviva e avrà inizio alle ore 21:30. Ingresso gratuito. x.com Digital Nomading in the US reddit Aosta Summer Festival, annullato il concerto dei NomadiCambio di programma per l'Aosta Summer Festival, che non ospiterà più i Nomadi bensì il concerto della Premiata Forneria Marconi. aostaoggi.it