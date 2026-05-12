I Nomadi in concerto a Verona

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, i Nomadi torneranno a esibirsi dal vivo in Italia con un nuovo tour. La band, attiva da 63 anni, terrà un concerto anche a Verona. La tournée prevede diverse tappe nel paese e rappresenta un ritorno sul palco per il gruppo, che ha fatto il suo debutto oltre sei decenni fa. La data nel capoluogo veneto si inserisce nel calendario delle esibizioni previste per l’anno.

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A 63 anni dal loro esordio, i Nomadi tornano a esibirsi dal vivo nel 2026 con un nuovo tour che farà tappa anche a Verona. Per la prima volta, il gruppo salirà sul palco del Teatro Romano di Verona l'1 luglio, in una cornice storica che ospiterà un concerto atteso da pubblico di diverse.🔗 Leggi su Veronasera.it

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