I Laburisti stanno valutando un possibile successore di Keir Starmer, mentre il leader cerca di mantenere saldo il suo governo, che appare sempre più instabile. Non sono ancora stati annunciati nomi ufficiali, ma l’attenzione si concentra su eventuali cambiamenti in vista. La situazione politica rimane incerta, con le tensioni interne che continuano a influenzare la stabilità del partito e del governo.

Keir Starmer sta cercando di salvare in tutti i modi il suo governo, sempre più traballante, ma con scarsi risultati. Lunedì ha tenuto quello che la stampa britannica ha definito un «discorso del reset», volto a rilanciare la propria leadership e a convincere gli oppositori interni a non spaccare il partito. Le sue parole, tuttavia, non sembrano aver convinto buona parte dei Laburisti e, secondo alcune indiscrezioni, durante una riunione prevista per questa mattina alcuni ministri inviteranno il premier a riconsiderare la sua determinazione nel non dimettermsi. Già ieri, a chiedere al Primo Ministro un passo indietro sono stati settantasette parlamentari, quattro meno della soglia necessaria ad aprire una mozione di sfiducia formale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Laburisti avrebbero già individuato il possibile successore di Keir Starmer

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