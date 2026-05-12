i denver nuggets hanno fallito

I Denver Nuggets sono stati eliminati al primo turno dei playoff NBA dai Minnesota Timberwolves. Nikola Jokic, giocatore della squadra, ha vissuto questa sconfitta, che rappresenta un fallimento per la squadra. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, interrompendo così il cammino dei Nuggets nella postseason. La sconfitta ha portato alla fine della stagione per la squadra.

Non esiste una sensazione peggiore di scoprirsi meno di quello che si pensava di essere. Questo deve aver provato Nikola Jokic, questo devono aver provato i Denver Nuggets dopo l’eliminazione subita per mano dei Minnesota Timberwolves al primo turno dei playoff NBA. A far male non è solo il fatto di uscire da favoriti nella serie, nonché da contender conclamata, ma soprattutto la totale impotenza mostrata di fronte a un avversario che perdeva colpi partita dopo partita. Minnesota ha dovuto infatti rinunciare al suo miglior giocatore Anthony Edwards dal secondo quarto di gara-4, poco dopo aveva perso anche Donte DiVincenzo, che stava giocando una grande serie, per la rottura del tendine d’Achille e infine Ayo Dosunmu, assente nella decisiva gara-6 dopo aver segnato 43 punti in gara-4.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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The Denver Nuggets are Garbage

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