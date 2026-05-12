Hotel sotto assedio furto e tentati borseggi nella hall Il proprietario | Firenze si sta arrendendo al degrado

Un furto in pieno centro storico di Firenze ha scosso la sicurezza locale. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un giovane che, entrando nella hall di un hotel, attende un momento di distrazione e si impossessa di un cellulare utilizzato per i check-in. Accanto a questo episodio, sono stati segnalati tentativi di borseggio e un assedio all’hotel, che ha portato il proprietario a commentare sul crescente degrado della zona.

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Un furto lampo in pieno centro, ripreso dalle telecamere, riaccende l’allarme sicurezza a Firenze. Un ragazzo entra nella hall dell’hotel “Il Guelfo Bianco”, in via Cavour, scruta l’area reception, aspetta un attimo di distrazione e afferra il cellulare usato dalla struttura per i check-in. Poi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furti, borseggi e tentati colpi in casa: 10 arresti a RomaRoma, 9 febbraio 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei carabinieri del Comando provinciale di...