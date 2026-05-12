Hearts-Falkirk mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì sera alle 21:00 si gioca la partita tra Hearts e Falkirk nel campionato di Championship. Gli Hearts giocheranno in casa a Tynecastle contro la squadra in ultima posizione in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse, mentre i pronostici indicano una favorita tra le due squadre. La gara si svolgerà in un momento in cui entrambe le formazioni cercano punti importanti.

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Gli Hearts ospitano il fanalino di coda Falkirk del girone “Championship” mercoledì sera a Tynecastle. Gli uomini di Derek McInnes hanno inciampato, per modo di dire, perché non era una trasferta facile, nella loro corsa alla gloria nella massima serie, pareggiando 1-1 in trasferta contro il Motherwell sabato sera. Il Celtic ne ha approfittato per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiGli Hearts ospitano il fanalino di coda Falkirk del girone “Championship” mercoledì sera a Tynecastle. Temi più discussi: Hearts v Falkirk: leaders eye breathing space as visitors hunt a statement in the Championship group; Streaming gratis Hearts-Falkirk: la diretta tv live della partita; Pronostico Hearts - Falkirk: analisi e quote; Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/AYrGBgR #scommesse #pronostici x.com Hearts-Falkirk streaming gratis: le formazioni e la diretta tv liveScopri dove guardare la partita Hearts-Falkirk in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it La Schedina pronta del giorno, mercoledì 13 maggio: una quaterna speciale da 19 volte la postaLa Schedina mercoledì 13 Maggio ci porta su quattro match interessanti, per una serata decisiva tra recuperi di campionato e coppe. Si parte alle 21.00 con la finale di Coppa Italia all'Olimpico di ... assopoker.com