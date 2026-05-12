Hantavirus un vaccino in cento giorni?

Recentemente si è fatto sapere che un vaccino efficace contro l’Hantavirus potrebbe essere sviluppato in circa cento giorni, utilizzando la tecnologia a RNA, simile a quella impiegata per il Covid-19. Questa notizia ha attirato l’attenzione di esperti e autorità sanitarie, considerata la rapidità con cui si potrebbe arrivare a una soluzione preventiva contro questa malattia. Al momento, non ci sono dettagli sulla fase di sperimentazione o sulla distribuzione del vaccino.

Un vaccino funzionante contro l’ Hantavirus può essere prodotto in cento giorni. Con l’ Rna, come per il Coronavirus. Il limite temporale per Covid-19 alla fine fu di dieci mesi. Al lavoro c’è già Moderna, che collabora a Seul con l’ università della Corea del Sud da settembre 2024. L’azienda farmaceutica descrive i suoi lavori come «allo stato iniziale». Ieri è salita al Nasdaq del 6,2% grazie al focolaio della nave e all’uscita dei dati sul nuovo vaccino a Rna contro l’influenza. E la strada per l’immunizzazione non è l’unica. Allo studio ci sono anche anticorpi monoclonali prelevati da persone infettate o vaccinate e poi riprodotti in laboratorio.🔗 Leggi su Open.online

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Hantavirus Facts vs Conspiracy Theories | What The WHO And Moderna Don't Want You To Question!

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Le azioni di Moderna balzano dell'8% dopo che un cittadino Usa è risultato positivo all’Hantavirus. Possiamo realizzare un vaccino, ci proviamo. Siamo in fase iniziale. Fiduciosi che non servirà, ma si può fare. #hantavirus #vaccini #vaccino x.com

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