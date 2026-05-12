Un esperto ha dichiarato che le mascherine offrono una protezione principalmente contro le infezioni trasmesse tramite vie respiratorie, ma ha sottolineato che la loro efficacia da sola può essere limitata. Ha inoltre evidenziato l'importanza di un monitoraggio costante come misura fondamentale per prevenire la diffusione dell’hantavirus. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di discussione sulle strategie di prevenzione e controllo delle infezioni.

“La mascherina ha un effetto protettivo soprattutto per l’infezione a trasmissione respiratoria, ma in questo caso il rischio di trasmissione respiratoria interumana è molto basso, quindi la cosa più importante in questo momento è controllare e fare una sorveglianza attiva sui quattro casi che hanno avuto contatti mentre per il resto della popolazione non c’è alcun problema”. Così a LaPresse il professor Claudio Mastroianni, ordinario di Malattie Infettive Sapienza Università di Roma. L’Hantavirus “è un virus ben conosciuto in cui il serbatoio naturale sono i roditori. È diffuso in Argentina ma anche in altre zone del mondo, nell’Est europeo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, il virologo Mastroianni: "Inutili mascherine, importante sorveglianza"

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