Se si utilizza Chrome sul computer, potrebbe esserci un file di intelligenza artificiale di circa 4 gigabyte installato senza che ci si renda conto. Una mattina, accendendo il computer, si può notare che lo spazio disponibile si è ridotto di diversi gigabyte senza aver installato manualmente nulla di nuovo. Questa situazione può essere collegata a un file nascosto legato a Chrome o a determinate estensioni.

Una mattina ti svegli, accendi il computer e scopri che hai diversi gigabyte in meno di spazio disponibile. Nessun download volontario, nessuna installazione consapevole. Eppure qualcosa è cambiato. Il responsabile potrebbe essere Google Chrome, il browser che quasi due miliardi di persone usano ogni giorno senza farsi troppe domande. Secondo quanto denunciato dal ricercatore di sicurezza Alexander Hanff, noto come That Privacy Guy, il browser di Mountain View sta installando un modello di intelligenza artificiale sui dispositivi degli utenti in modo completamente silenzioso. Il file in questione si chiama weights.bin, pesa circa 4 GB e si trova nascosto in una cartella dal nome poco rassicurante: OptGuideOnDeviceModel.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai Chrome sul PC? Potresti avere un file AI da 4 GB installato senza accorgertene

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