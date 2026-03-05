Un utente ha segnalato che Google Chrome scarica in modo silenzioso modelli di intelligenza artificiale di circa 4 GB in background, senza mostrare avvisi o richiedere conferme. Quando questi modelli vengono eliminati, si riattivano automaticamente senza intervento aggiuntivo. La situazione si presenta come un comportamento anomalo nel funzionamento del browser.

Questo approfondimento analizza un episodio di comportamento anomalo legato al download in background di un modello AI di circa 4 GB all’interno di Google Chrome, senza un’esplicita conferma di consenso. la rilevazione originale è stata condivisa da un utente su una piattaforma pubblica, che ha notato un repentino calo di spazio e ha individuato un file chiamato weights.bin occulto nel sistema. Il file è localizzato nel percorso C:UsersAppDataLocalGoogleChromeUser DataOptGuideOnDeviceModel e rappresenta il modello Gemini Nano impiegato dalle funzionalità AI integrate nel browser, come la funzione “aiuto alla scrittura”. L’osservazione finora riguarda esclusivamente Chrome: Microsoft Edge, basato su Chromium, non ha mostrato comportamenti analoghi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Chrome scarica silenziosamente modelli ai da 4 gb senza avviso e se eliminati si riattivano automaticamente

