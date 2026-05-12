Secondo le ultime indiscrezioni, i preordini di GTA 6 potrebbero aprirsi a maggio. I documenti dei rivenditori indicano un prezzo stimato di circa 80 euro per il gioco, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Non sono stati divulgati dettagli ufficiali riguardo alla data esatta di apertura dei preordini o al costo definitivo, ma le voci circolano da alcune fonti del settore.

? Punti chiave Quando si apriranno ufficialmente i preordini secondo le ultime indiscrezioni?. Quanto costerà effettivamente il titolo basandosi sui documenti dei rivenditori?. Perché la conferenza finanziaria di Take-Two è così decisiva per i fan?. Come influirà l'assenza di bundle hardware sulle vendite iniziali di Rockstar?.? In Breve Prezzo stimato di 80 euro basato su listino di 69,99 sterline nel Regno Unito.. Conferenza finanziaria Take-Two prevista per il 21 maggio per aggiornamenti ufficiali.. Data di uscita ipotizzata per il 19 novembre dopo rallentamenti nello sviluppo.. Disponibilità limitata a PlayStation 5 e Xbox Series XS senza versione PC immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GTA 6: preordini a maggio e prezzo stimato a 80 euro? Le indiscrezioni

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GTA VI: QUANDO APRIRANNO I PREORDINI | SCENARIO E TRAILER POSSIBILI

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