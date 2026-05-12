Grazie a Google Traduttore non parlo solo latino

Durante un’intervista a Aquisgrana, abbiamo incontrato un uomo vestito con pellicce che si presenta come Carlo Magno, il sovrano storico associato all’inizio del Sacro Romano Impero. La conversazione si svolge in un’atmosfera insolita, considerando il personaggio e il contesto. Tra le parole pronunciate, si fa menzione dell’uso di Google Traduttore, che permette di parlare anche latino. La scena si svolge in un ambiente che richiama il passato, tra elementi storici e moderni.

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Non capita tutti i giorni di intervistare l’uomo che ha inventato il Sacro Romano Impero. Incontriamo Carlo Magno ad Aquisgrana, avvolto tra le pellicce. Maestà, cosa si prova per aver conquistato mezza Europa? "Datemi del Voi, non sono mica un vostro compagno di scuola. Mi sono sentito orgoglioso, ma mai pienamente appagato. Il mio sogno era riunire l’antico Impero Romano. Mi è rimasta quella punta di insoddisfazione per i territori mancanti". Sorprende il vostro italiano fluente, 1200 anni fa balbettavate un po’ di latino. "Beh, ci si aggiorna. Al giorno d’oggi esiste questo Google Traduttore, come lo chiamate voi. Bisogna essere moderni, no?".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Grazie a Google Traduttore non parlo solo latino..." ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sal Da Vinci - Per sempre sì (Sanremo 2026) Notizie correlate Google traduttore aggiunge nuovi pulsanti per gestire le sfumaturel’analisi delle innovazioni introdotte in google translate evidenzia un orientamento marcato verso l’intelligenza artificiale e l’integrazione di... Google Traduttore introduce le lingue aggiunte sempre visibiliGoogle continua ad aggiornare il suo servizio di traduzione con nuove funzioni pensate per semplificare l’esperienza degli utenti. Argomenti più discussi: Grazie a Google Traduttore non parlo solo latino...; Google scommette su Android XR, cosa aspettarsi dal The Android Show; Le migliori estensioni per Google ChromePagina principale personalizzabile e traduzioni sul sito web; Google Traduttore aggiunge una funzione attesa per anni. LE LINGUE PIÙ STUPIDE SU GOOGLE TRADUTTORE reddit Google ottimizza le direzioni(TG:e10838).czy - Results on X | Live Posts & Updates x.com Dal lombardo al siciliano: Google Traduttore aggiunge alcuni dialetti italianiGoogle Translate, il servizio di traduzione automatica più diffuso al mondo, si rinnova e arricchisce la sua offerta grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Con l’ultimo aggiornamento, ... deejay.it