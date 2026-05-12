Ciccio Graziani, ex calciatore del Milan, ha criticato la situazione attuale della squadra, affermando che il club non ha più un'anima. Ha anche commentato la possibile presenza di Gimenez in rosa, dicendo che il giocatore non giocherebbe nemmeno nel Frosinone di serie B. Le sue parole si inseriscono nel quadro delle difficoltà che il Milan sta affrontando in questa stagione.

"I fischi di San Siro sono sacrosanti contro una squadra che non ha più un'anima, non ha cuore, non ha voglia di primeggiare. Hanno quasi tutti la faccia da perdenti prima ancora che inizi la partita. Davanti ci sono criticità enormi: ho rivisto un'altra volta Santi Giménez. Ragazzi, ma questo giocando così non giocherebbe nemmeno nel Frosinone in Serie B (i ciociari sono stati promossi l'altro giorno, ndr)." Graziani non ha risparmiato critiche nemmeno alle strategie della dirigenza guidata da Furlani e Tare, pur ribadendo che le colpe principali restano legate all'atteggiamento dei calciatori in campo: "Si può discutere di tutto, del management, del fatto che non si possano spendere così tanti soldi per Christopher Nkunku o altri, per carità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Graziani: “Il Milan non ha più un’anima. Gimenez? Non giocherebbe neanche nel Frosinone b”

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ricordiamo che Gimenez oltre 100 goal tra club e nazione di cui 8 l'anno scorso in Champions per il grande Ciccio Graziani non giocherebbe nemmeno in serie B, classico italiano che di calcio non capisce un cazzo e che è rimasto nel 1800. #ACMilan #Gime x.com

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