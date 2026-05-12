Durante una diretta del Grande Fratello Vip si è verificata una discussione tra alcuni concorrenti, con toni molto accesi. In particolare, un concorrente ha rivolto parole dure nei confronti di due altri partecipanti, usando un termine provocatorio. La discussione ha coinvolto anche un’altra concorrente, che ha descritto sé stessa come caotica e vittima dell’ansia, in risposta alle critiche ricevute nelle settimane precedenti.

“Sono fatta così”, caotica, drammatica, un po’ vittima dell’ansia. Francesca Manzini in queste settimane è stata definita in ogni modo e lei, da grande personaggio di questa edizione del Grande Fratello Vip, si è difesa come ha potuto. Dalla solitudine della sua posizione, auto-costruita, di una contro tutti, non ha mancato di creare distanze e fratture con tutti concorrenti rimasti nella Casa e la tensione ha raggiunto il suo apice nella puntata di martedì 12 maggio, quando, incoraggiata da Ilary Blasi, Manzini ha cercato di spiegarsi (senza convincere nessuno dei presenti). Lite nella Casa, scoppia la tensione con Francesca Manzini. La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non ha lasciato nodi da sciogliere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, lite in diretta nella Casa. Mussolini al veleno su Manzini e Todaro: “Gemevi”

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