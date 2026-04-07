Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di martedì 7 aprile Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, martedì 7 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, condotta da Ilary Blasi in prima serata. Durante la serata saranno annunciate le nomination dei concorrenti, i possibili eliminati e saranno condivisi i risultati dei sondaggi del pubblico. La puntata è una delle ultime della stagione e si concentra sulle dinamiche interne al reality.

Stasera, martedì 7 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 7 aprile, cosa succederà?. Martedì 7 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. A distanza di settimane la convivenza nella casa di Cinecittà si fa sempre più difficile con equilibri oramai letteralmente scoppiati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggi Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 24 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 3 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 3 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi); Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Grande Fratello Vip 2026, sesta puntata: cos'è successo il 3 aprile. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia ... superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 3 aprile? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 3 aprile? Chi vuoi salvare tra Ibiza Altea e Raimondo Todaro? superguidatv.it Paola Caruso è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com