Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 12 maggio

Il 12 maggio 2026 si sono svolte le nomination nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Al termine della puntata, sono stati indicati alcuni concorrenti da eliminare attraverso il voto dei compagni. I nomi dei nominati sono ancora da aggiornare, mentre le modalità di voto sono state illustrate ai partecipanti. La prossima fase del reality show si avvicina con l’attesa del risultato delle preferenze dei coinquilini.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 12 maggio 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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