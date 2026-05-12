Oggi, 12 maggio 2026, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la serata sono stati eliminati alcuni concorrenti, i cui nomi sono stati comunicati nel corso della trasmissione. La puntata ha visto anche il dibattito sul metodo di voto e le modalità di eliminazione dei partecipanti. I dettagli sui concorrenti eliminati sono ancora in fase di aggiornamento.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 12 maggio 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 12 maggio

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Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera

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