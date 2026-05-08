Nella puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda oggi, 8 maggio, sono stati eliminati alcuni concorrenti. La trasmissione è andata in onda su Canale 5 e nelle prossime ore saranno disponibili dettagli sui nomi delle persone che hanno lasciato il programma. Sono stati annunciati i risultati delle votazioni e le modalità di voto adottate. La puntata ha visto anche momenti di tensione e discussioni tra i partecipanti.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 8 maggio 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 8 maggio

Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 5 maggioGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 5 maggio 2026, su...

Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 3 aprileGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 3 aprile 2026, su...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, salta la puntata di stasera 1 maggio: il motivo dello stop e quando torna in onda.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Marco, Francesca, Lucia e Adriana? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 8 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con la 15esima puntata: nuovi concorrenti al televoto e colpi di scena! superguidatv.it

Grande Fratello. Donna · Vogue. I nostri ex concorrenti hanno qualcosa da dirvi: #GFVIP vi aspetta STASERA in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook

Alessandra nei panni di Miranda Priestly in: “Il Diavolo veste Ale” #GFVIP x.com