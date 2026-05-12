Gran Raid Prealpi Trevigiane | 750 iscritti per sfidare i sentieri

Oltre 750 persone si sono iscritte alla gara Gran Raid Prealpi Trevigiane, che si svolge sui sentieri delle montagne venete. La competizione prevede quattro percorsi tecnici di diversa lunghezza e difficoltà. L’evento coinvolge anche il progetto sociale Piccolo Rifugio, che si propone di sostenere i bambini e le famiglie in difficoltà. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale.

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? Domande chiave Quali sono i quattro percorsi tecnici previsti per questa edizione?. Come influirà la corsa sul progetto sociale Piccolo Rifugio?. Dove si svolgeranno esattamente le prove con il maggior dislivello?. Perché le iscrizioni sono limitate esclusivamente alla piattaforma digitale?.? In Breve Quattro percorsi tecnici con dislivelli tra 1.250 e 4.750 metri tra Segusino e Revine Lago.. Iniziativa Corro con te per il Piccolo Rifugio con Ettore Scudeller e Saverio Toffolon.. Iscrizioni online tramite piattaforma Keepsporting aperte fino alla scadenza del 12 maggio.. Patrocini di Regione Veneto, Province di Treviso e Belluno e comuni locali coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gran Raid Prealpi Trevigiane: 750 iscritti per sfidare i sentieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Rally Prealpi Orobiche” dell’ACI: sono quarant’anni di gran corsa!Quest’anno è cifra tonda per il Rally Prealpi Orobiche con l’Automobile Club Bergamo. Quarant’anni di gran corsa per il rally Prealpi Orobiche con l’ACI di BergamoC’è stata una terminologia celebrativa ricorrente alla presentazione del “Rally Prealpi Orobiche”, anno della quarantesima edizione. Argomenti più discussi: Gran Raid delle Prealpi Trevigiane: verso il nuovo record di iscritti per la 14esima edizione; Gran Raid Prealpi Trevigiane, tutto pronto per l’edizione dei record; Revine, tutto pronto per il Gran Raid Prealpi Trevigiane: sarà nuovo record di iscritti; Tra sport e territorio: 14° edizione per il Gran Raid delle Prealpi Trevigiane. Gran Raid Prealpi Trevigiane, la 14ª edizione punta al record di iscrittiLa manifestazione di trail running conferma i numeri dello scorso anno e si prepara a superarli. Iscrizioni aperte fino al 12 maggio. nordest24.it