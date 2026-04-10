Rally Prealpi Orobiche dell’ACI | sono quarant’anni di gran corsa!

Il Rally Prealpi Orobiche, organizzato dall’Automobile Club Bergamo, festeggia quest’anno i suoi quarant’anni. La gara si svolgerà l’11 e il 12 in diverse località della provincia, coinvolgendo numerosi equipaggi e appassionati. La competizione si inserisce nel calendario delle corse su strada e prevede prove cronometrate su strade pubbliche. La manifestazione ha mantenuto nel tempo la propria tradizione e attrattiva per gli appassionati di rally.

Quest’anno è cifra tonda per il Rally Prealpi Orobiche con l’Automobile Club Bergamo. L’11 e il 12 aprile si correrà l’edizione numero 40, un evento sportivo che dall’ormai lontano 1977, anno della prima manifestazione, ottiene un crescendo di interesse, sia per i piloti che vi parteciperanno sia per tutta la cornice che lo avvolge, a partire dal pubblico. Tre sono le novità di rilievo: – la prima riguarda la direzione gara, il parco assistenza, la partenza e l’arrivo concentrati alla Fiera di Bergamo; – la seconda sta nello shakedown in programma nel pomeriggio di sabato 11 si terrà a Zandobbio; – la terza vedrà il ritorno della prova speciale Selvino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Quarant’anni di gran corsa per il rally Prealpi Orobiche con l’ACI di BergamoC’è stata una terminologia celebrativa ricorrente alla presentazione del “Rally Prealpi Orobiche”, anno della quarantesima edizione. Rally Prealpi Orobiche, il percorso della 40ª edizioneLo shakedown è previsto nella giornata di sabato, mentre la gara sarà concentrata nella domenica. Temi più discussi: COPPA RALLY DI ZONA - Il Rally Prealpi Orobiche si presenta al pubblico; Rally Prealpi Orobiche, il percorso della 40ª edizione; Il 40° Rally Prealpi Orobiche, strade chiuse. Da Dossena 5 in gara: sfida in casa Omacini; Il Prealpi Orobiche fa 40 (edizioni) fra storia, tradizione e qualche novità. Flavio Brega al Prealpi Orobiche con la Skoda di MM MotorsportArchiviato con un convincente piazzamento nella top five il recente Rally Internazionale dei Laghi, Flavio Brega è pronto a tornare al volante della Skoda Fabia RS in occasione del 40° Rally Prealpi ... noitv.it Rally: un Prealpi Orobiche da recordSaranno ben diciassette le vetture schierate da Rally Sport Evolution nell'appuntamento di casa valevole per la Coppa Rally ACI Sport. comunicati-stampa.net Si svolgerà tra sabato 11 e domenica 12 aprile la quarantesima edizione del Rally Prealpi Orobiche, organizzata dall’Automobile Club Bergamo con partenza e arrivo alla Fiera di Bergamo. Automobile Club Bergamo #adv - facebook.com facebook