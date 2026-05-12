Gli Omega-3 fanno bene alla salute? Medico-nutrizionista | Sì ma dipende dal contesto biologico

Gli Omega-3 sono spesso associati a benefici per la salute, ma un medico-nutrizionista chiarisce che il loro effetto dipende dal contesto biologico di ogni individuo. Secondo recenti studi, è importante assumerli nelle giuste quantità e scegliere le fonti corrette, evitando eccessi. La discussione riguardo agli effetti di questi acidi grassi coinvolge diversi aspetti, tra cui le modalità di assunzione e l’impatto sulla salute generale.

(Adnkronos) – Omega-3 sì, ma senza eccessi e soprattutto con le giuste fonti. Sempre più studi confermano i benefici di questi grassi essenziali per cuore, cervello e infiammazione, ma gli esperti avvertono: non tutti gli integratori sono davvero utili e, in alcuni casi, possono persino risultare controproducenti. Come spiega all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, docente di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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In un certo senso odio ammetterlo, ma l'Omega3 MI AIUTA - reddit.com reddit

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