Gli incontri del giovedì ciclo di seminari

Da pisatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione di Amico Museo 2026, il Museo degli Strumenti per il Calcolo organizza un ciclo di seminari dedicati alla storia dell'Informatica in collaborazione con Laboratorio-Museo Tecnologic@mente "L'Innovazione Olivetti", il Museo "All About Apple" e l'Associazione ELEA ets.I seminari si.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Gli appuntamenti di giovedì 26 febbraio

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