Gli incontri del giovedì ciclo di seminari

In occasione di Amico Museo 2026, il Museo degli Strumenti per il Calcolo organizza un ciclo di seminari dedicati alla storia dell'Informatica in collaborazione con Laboratorio-Museo Tecnologic@mente "L'Innovazione Olivetti", il Museo "All About Apple" e l'Associazione ELEA ets.I seminari si.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Gli appuntamenti di giovedì 26 febbraio

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Non voglio sembrare scortese, ma mentalmente non riesco a fare incontri di gioco ogni giorno. - reddit.com reddit

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