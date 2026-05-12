Gli incontri del giovedì ciclo di seminari
In occasione di Amico Museo 2026, il Museo degli Strumenti per il Calcolo organizza un ciclo di seminari dedicati alla storia dell'Informatica in collaborazione con Laboratorio-Museo Tecnologic@mente "L'Innovazione Olivetti", il Museo "All About Apple" e l'Associazione ELEA ets.I seminari si.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Gli appuntamenti di giovedì 26 febbraio
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Care lettrici e cari lettori, da giovedì 14 a lunedì 18 maggio vi aspettiamo al Salone del Libro di Torino con il nostro catalogo, le novità editoriali, le borse e i taccuini, gli incontri e i firmacopie in programma con le autrici e gli autori di Interno Poesia e Interno Libr x.com
Non voglio sembrare scortese, ma mentalmente non riesco a fare incontri di gioco ogni giorno. - reddit.com reddit
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