Giulio Ciccone corona il sogno | Desideravo questa maglia da bambino Non so se sia un arrivo o un inizio

L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez si è imposto nella quarta tappa del Giro d’Italia, una frazione di 138 chilometri tra Catanzaro e Cosenza. Nel frattempo, il ciclista italiano Giulio Ciccone ha conquistato una vittoria che aveva sognato fin da bambino, commentando con emozione il suo successo e chiedendosi se rappresenti un traguardo o l’inizio di qualcosa di nuovo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG, al sedicesimo successo da professionista, precede in volata il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team e Giulio Ciccone. Il corridore della Lidl-Trek, grazie agli abbuoni conquistati al chilometro Red Bull e al gradino più basso del podio nell’ordine di arrivo, conquista la maglia rosa ed è il nuovo leader della corsa. Ciccone guida la classifica generale con quattro secondi sul trio formato dallo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG, dal tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling Team e al colombiano Egan Bernal della Netcompany Ineos.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Ciccone corona il sogno: “Desideravo questa maglia da bambino. Non so se sia un arrivo o un inizio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Classifica Giro d’Italia 2026: Giulio Ciccone in maglia rosa! Pellizzari guadagna 4? su VingegaardL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è sbarcata nel Bel Paese dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla... Giulio Ciccone indossa la maglia rosa al Giro d’Italia: gli ultimi azzurri che ci erano riuscitiSi è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez la quarta tappa del Giro d’Italia 2026. Argomenti più discussi: Vingegaard farà la Tripla Corona prima di Pogacar? Ciccone da classifica? Le 10 domande al Giro; Giro: Dalla Bulgaria a Roma, Vingegaard a caccia della Tripla Corona; Montepremi Giro d’Italia 2026: quanto si guadagna per maglia rosa e vittorie di tappa. Tutti gli assegni in palio; Giro al via, Pellizzari sogna il podio: Vingegaard favorito numero 1 ma nessuno è imbattibile. Giulio Ciccone corona il sogno: Desideravo questa maglia da bambino. Non so se sia un arrivo o un inizioL'ecuadoriano Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d'Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG, ... oasport.it