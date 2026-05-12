Giulio Ciccone corona il sogno | Desideravo questa maglia da bambino Non so se sia un arrivo o un inizio
L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez si è imposto nella quarta tappa del Giro d’Italia, una frazione di 138 chilometri tra Catanzaro e Cosenza. Nel frattempo, il ciclista italiano Giulio Ciccone ha conquistato una vittoria che aveva sognato fin da bambino, commentando con emozione il suo successo e chiedendosi se rappresenti un traguardo o l’inizio di qualcosa di nuovo.
L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG, al sedicesimo successo da professionista, precede in volata il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team e Giulio Ciccone. Il corridore della Lidl-Trek, grazie agli abbuoni conquistati al chilometro Red Bull e al gradino più basso del podio nell’ordine di arrivo, conquista la maglia rosa ed è il nuovo leader della corsa. Ciccone guida la classifica generale con quattro secondi sul trio formato dallo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG, dal tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling Team e al colombiano Egan Bernal della Netcompany Ineos.🔗 Leggi su Oasport.it
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