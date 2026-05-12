Giuliano Martinelli | Ho creduto nel tartufo quando ancora poco valorizzato
Giuliano Martinelli ricorda di aver creduto nel valore del tartufo quando ancora era considerato un prodotto poco valorizzato. In un’intervista, ha spiegato di aver riconosciuto il potenziale di questo ingrediente prima che diventasse un elemento apprezzato sulla scena gastronomica. La sua convinzione si basa su un’osservazione diretta delle possibilità di crescita del settore. Martinelli ha dedicato parte della sua attività a promuovere il tartufo e la sua cultura.
(Adnkronos) – “Ho visto nel tartufo un potenziale enorme quando ancora era un prodotto poco valorizzato”. Così Giuliano Martinelli, fondatore di Giuliano Tartufi, racconta la nascita dell’azienda protagonista a Tuttofood 2026. Partito nei primi anni ’80 come giovane tartufaio nei boschi di Pietralunga, Martinelli ha trasformato una passione personale in una realtà internazionale specializzata nella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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