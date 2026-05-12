Giuliano Martinelli | Ho creduto nel tartufo quando ancora poco valorizzato

Giuliano Martinelli ricorda di aver creduto nel valore del tartufo quando ancora era considerato un prodotto poco valorizzato. In un’intervista, ha spiegato di aver riconosciuto il potenziale di questo ingrediente prima che diventasse un elemento apprezzato sulla scena gastronomica. La sua convinzione si basa su un’osservazione diretta delle possibilità di crescita del settore. Martinelli ha dedicato parte della sua attività a promuovere il tartufo e la sua cultura.

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