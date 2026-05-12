Giudice Sportivo Serie A stangata per il Lecce dopo la partita contro la Juve | svelato il motivo

Il Giudice Sportivo della Serie A ha deciso una multa di 12.000 euro per il club Lecce, in seguito al lancio di materiale pirotecnico durante la partita contro la Juventus. La decisione arriva dopo che sono stati riscontrati episodi di questo tipo durante l'incontro. La sanzione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’uso di fuochi d’artificio nel settore dello stadio riservato ai tifosi della squadra ospite.

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