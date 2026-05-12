Giudice Sportivo Serie A stangata per il Lecce dopo la partita contro la Juve | svelato il motivo
Il Giudice Sportivo della Serie A ha deciso una multa di 12.000 euro per il club Lecce, in seguito al lancio di materiale pirotecnico durante la partita contro la Juventus. La decisione arriva dopo che sono stati riscontrati episodi di questo tipo durante l'incontro. La sanzione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’uso di fuochi d’artificio nel settore dello stadio riservato ai tifosi della squadra ospite.
di Francesco Spagnolo Giudice Sportivo Serie A, multa da 12mila euro per il Lecce a causa del lancio di materiale pirotecnico. La Juve esce indenne dalla sfida. Il campionato volge al termine, ma la tensione agonistica non accenna a diminuire, come confermato dalle recenti decisioni del Giudice Sportivo. Il dottor Gerardo Mastrandrea ha analizzato i referti dell’ultimo turno, delineando un quadro disciplinare che avrà un impatto significativo sulla prossima giornata del torneo Enilive. Il caso più spinoso riguarda lo scontro avvenuto tra Dossena e Davis. In merito a questo episodio, il Giudice Sportivo non ha ancora emesso un verdetto definitivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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