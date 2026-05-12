Giù la scuola su il parcheggio? Un pensiero oltre le fazioni tra famiglie residenti e gli ultras dello stadio
Recentemente si è aperto un dibattito tra le famiglie residenti e gli ultras dello stadio riguardo alla possibilità di eliminare la scuola sul parcheggio. La discussione riguarda una questione di interesse pubblico, coinvolgendo diverse opinioni sulle aree dedicate alle attività scolastiche e alle esigenze di parcheggio delle strutture sportive. Nel contesto di questa discussione, sono emerse diverse posizioni che riflettono le diverse esigenze di cittadini e gruppi coinvolti.
Oltre a essere un bravo architetto con un grande occhio fotografico a disposizione della città, che riesce spesso a ritrarre la città ben oltre la percezione comune, Lorenza Ceruti è dotata di un certo coraggio che la porta a rendere pubblici pensieri schietti, senza alcun filtro dettato dalla.🔗 Leggi su Quicomo.it
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