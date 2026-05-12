Giro d' Italia la Polizia scorta la 109esima edizione

Anche quest'anno, la Polizia stradale ha predisposto il dispositivo di scorta per la 109esima edizione del Giro d'Italia. La gara si svolge lungo diverse tappe, coinvolgendo varie località italiane. La presenza delle forze dell'ordine mira a garantire la sicurezza dei ciclisti, dei corridori e dei cittadini lungo il percorso. La corsa si svolge nel rispetto delle normative e con una pianificazione che prevede il supporto delle autorità.

Anche la 109esima edizione del Giro d’Italia sarà accompagnata, come ogni anno, dal dispositivo di scorta della Polizia stradale. Dopo le prime tre tappe in Bulgaria, oggi si parte da Catanzaro: saranno 30 i motociclisti e 12 gli operatori della stradale a bordo delle auto che scorteranno i 184 ciclisti, lungo un percorso lungo oltre 3.400 km che si snoderà in 18 tappe e attraverserà 16 regioni con un breve sconfinamento in Svizzera. Scorte per il Giro-E e le manifestazioni non competitive Altri 10 motociclisti e 4 operatori in auto scorteranno l’ottava edizione della manifestazione non competitiva con biciclette a pedalata assistita denominata Giro-E che, in ogni tappa, anticiperà la gara professionistica di circa 90 minuti.🔗 Leggi su Feedpress.me

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