Girava con un paio di forbici e terrorizzava i residenti | fine della corsa per l' incubo dell' Esquilino

Un uomo è stato arrestato dopo aver percorso il quartiere dell'Esquilino armato di un paio di forbici, creando disagio tra i residenti. Le sue azioni avevano generato paura tra le persone che vivono e lavorano nella zona, portando a segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine. La polizia ha fermato l’individuo, ponendo fine alla serie di episodi che avevano turbato la tranquillità del quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui