Girava con un paio di forbici e terrorizzava i residenti | fine della corsa per l' incubo dell' Esquilino
Un uomo è stato arrestato dopo aver percorso il quartiere dell'Esquilino armato di un paio di forbici, creando disagio tra i residenti. Le sue azioni avevano generato paura tra le persone che vivono e lavorano nella zona, portando a segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine. La polizia ha fermato l’individuo, ponendo fine alla serie di episodi che avevano turbato la tranquillità del quartiere.
Nel quartiere dell'Esquilino per molti era diventato un incubo. I suoi comportamenti avevano creato un diffuso senso di insicurezza nel quartiere. Protagonista un 31enne del Gambia, D.L. le sue iniziali e con precedenti alle spalle, che è stato individuato mentre si trovava nel rione.Al momento.🔗 Leggi su Romatoday.it
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