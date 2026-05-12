Giornale radio del mattino martedì 12 maggio

Questa mattina, nel consueto appuntamento con il giornale radio, vengono riassunte le principali notizie del giorno. La puntata, in onda martedì 12 maggio, fornisce aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, con particolare attenzione a fatti di cronaca, politica e economia. LaPresse presenta una sintesi degli avvenimenti più rilevanti, offrendo agli ascoltatori un quadro chiaro e immediato delle ultime notizie.

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