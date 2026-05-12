Nella casa del GF Vip si respira un’aria tesa, con i concorrenti impegnati in una nomination che ha generato molte domande. Tra i partecipanti coinvolti, si sono creati dubbi sui nomi dei concorrenti in nomination e su chi potrebbe essere eliminato in questa occasione. La situazione resta incerta e l’attenzione degli spettatori si concentra sui possibili sviluppi dell’ultima puntata.

? Domande chiave Chi sono i concorrenti finiti in nomination stasera?. Quale VIP lascerà la Casa dopo l'ultima tensione?. Come si può votare tramite app o Smart TV?. Dove si possono seguire le dirette h24 per non perdere nulla?.? In Breve Voto tramite SMS al numero 477.000.2 con costo massimo di 0,1613 euro.. Partecipazione tramite app Infinity, sito ufficiale o tasto Freccia Su su Smart TV.. Dirette quotidiane su canali Extra 55 e La5 dalle 13:30 alle 19:20.. Approfondimenti su Italia 1 nelle fasce 12:15, 13:00 e 18:15 dal lunedì al venerdì.. Martedì 12 maggio 2026, alle ore 22:49, il Grande Fratello Vip ha tenuto il fiato sospeso davanti ai televisori con una puntata carica di tensione e incertezze per i concorrenti della Casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, clima di tensione: incertezza su nomi e nomi degli eliminati

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siamo tornati al clima di casa (si stanno scannando) #gfvip x.com

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