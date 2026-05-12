La ministra Roccella ha annunciato un intervento dedicato alla famiglia all’interno dei percorsi di cura, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di supporto nel processo di guarigione. Verranno coinvolti professionisti specializzati in ambito psicologico e sociale, che lavoreranno direttamente negli ospedali per offrire assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. L’iniziativa punta a integrare in modo più stretto gli aspetti emotivi e sociali con le cure mediche tradizionali.

? Punti chiave Come può la famiglia influenzare direttamente i protocolli di guarigione medica?. Chi sono gli esperti che integreranno supporto psicologico e sociale in ospedale?. Cosa emergerà dalla testimonianza del paziente prima dell'intervento della ministra?. Come influenzeranno questi confronti le future politiche nazionali sulla fragilità?.? In Breve Evento venerdì 15 maggio ore 11 presso la Hall del Policlinico Gemelli.. Partecipano Giuseppe Fioroni, Daniele Piacentini, Alessandro Sgambato, Claudio Giuliodori e Adriano Bordignon.. Tavola rotonda con Daniela Chieffo, Roberta Galluzzi, Francesca Giansante e Maria Rosa Russo.. Chiusura dell'incontro con celebrazione della Messa alle ore 13 presso la Cappella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemelli, la famiglia al centro della cura: interverrà la ministra Roccella

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