Garlasco Palmegiani | Dobbiamo soltanto rispondere a quanto viene contestato nel 415 bis

A Garlasco, il consulente tecnico di parte ha dichiarato che l'obiettivo principale è rispondere alle contestazioni del 415 bis, senza cercare di ottenere altro. In attesa dell'arrivo di un perito presso il laboratorio della Capitale, ha precisato che il pool dell'indagato non deve puntare a nulla di specifico, ma semplicemente rispondere alle accuse avanzate. L'intervento si inserisce nel quadro delle procedure legali in corso.

In attesa che Andrea Sempio arrivi presso il laboratorio della Capitale dove verrà effettuata la perizia personologica richiesta dalla sua difesa, Armando Palmegiani, suo consulente tecnico di parte ha affermato che il pool dell'indagato "non deve puntare a nulla", ma piuttosto "rispondere". "Dobbiamo soltanto analizzare la Bpa e il modello 3D che hanno visto. Quindi non dobbiamo puntare, dobbiamo soltanto rispondere, non giustificare, a quanto viene contestato nel 415 bis", ha detto l'ex poliziotto della scientifica. La genetista della difesa Baldi: "Discuteremo sull'impronta attribuita a Sempio" "È ovvio che la Procura dica che" l'impronta 33 "è attribuibile a Sempio, perché i loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento tranquillamente, qualora ci fosse un dibattimento".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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