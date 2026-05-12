Garlasco | che premio che medaglia sarà data ai magistrati che hanno inquisito e condannato Stasi forse ingiustamente? Tutto normale?

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si parla di un articolo di Andrea Venanzoni che analizza la copertura mediatica di un caso giudiziario a Garlasco, con particolare attenzione alle modalità con cui vengono trattate le condanne e le indagini. L’autore mette in discussione le reazioni e i riconoscimenti riservati ai magistrati coinvolti, insinuando possibili questioni di trasparenza o di giudizio pubblico. La riflessione si focalizza sulla rappresentazione della vicenda in televisione e sui toni usati nel racconto.

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Leggetelo, vi prego, lo spettacolare pezzo di oggi di Andrea Venanzoni sulla pornografia del sangue in tv su Garlasco. E recuperate almeno altri tre preziosi contributi sul tema usciti sul nostro giornale nell'ultimo mese: un commento di Francesco Storace, un paginone di Vittorio Feltri, un'intervista all'avvocato Giandomenico Caiazza. Sono quattro voci che ci richiamano ad alcuni princìpi che dovrebbero essere elementari, e che invece paiono quasi del tutto dimenticati. Primo: da non si sa quanti anni, c'è in carcere una persona che molto probabilmente era ed è innocente, Alberto Stasi, a cui però è stata rovinata la vita. Secondo: lo stesso metodo del processo indiziario rischia oggi di essere applicato nei confronti di Andrea Sempio.🔗 Leggi su Iltempo.it

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