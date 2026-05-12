Una figura vicina al governo ha dichiarato che nel Cremlino si riconosce l’assurdità della guerra in corso, ma nonostante ciò si mantiene un atteggiamento di fermezza. Si discute di cosa possa nascondere realmente la cerchia ristretta del leader riguardo alle decisioni prese e delle paure personali che potrebbero ostacolare eventuali trattative diplomatiche. Le informazioni emergono in un momento di forte attenzione internazionale sulla situazione.

? Punti chiave Cosa nasconde davvero la cerchia ristretta di Putin sulla guerra?. Perché il timore personale del leader blocca ogni trattato diplomatico?. Come può la consapevolezza interna al Cremlino fermare il massacro?. Chi pagherà il prezzo della stasi decisionale tra potere e paura?.? In Breve La Corte suprema russa ha dichiarato Memorial organizzazione estremista il 9 aprile.. Gannushkina cita la poetessa Anna Achmatova per descrivere il clima attuale.. Il blocco dei negoziati dipende dal timore personale di Putin verso la fine.. La stasi decisionale minaccia direttamente la sopravvivenza delle nuove generazioni russe.. Svetlana Gannushkina, fondatrice del Centro per i diritti umani dell’associazione Memorial, ha rivelato che all’interno della cerchia ristretta di Putin esiste la consapevolezza di quanto il conflitto sia assurdo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gannushkina: nel Cremlino la consapevolezza dell’assurdità della guerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Meno fiducia nel Cremlino, più negli spiriti: il boom delle superstizioni nella Russia in guerraDall’inizio della guerra in Ucraina, la percezione dei cittadini della Russia sembra essere mutata nel corso degli ultimi anni.

Il Quirinale in blu per la "Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo"(Agenzia Vista) Roma, 1 aprile 2026 La Presidenza della Repubblica, come ogni anno, aderisce alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza...