Meno fiducia nel Cremlino più negli spiriti | il boom delle superstizioni nella Russia in guerra

Da quando il conflitto in Ucraina è iniziato, i cittadini russi mostrano un calo della fiducia nel governo e un aumento di pratiche superstiziose. In diverse aree, si registra una crescita delle credenze legate a riti e simboli considerati portatori di fortuna, mentre la fiducia nelle istituzioni ufficiali sembra diminuita nel tempo. Questa tendenza si nota in vari segmenti della popolazione e si accentua con l’andare degli anni.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, la percezione dei cittadini della Russia sembra essere mutata nel corso degli ultimi anni. Pur trattandosi di una stratificazione culturale preesistente, un sondaggio condotto dal Centro di ricerca sull’opinione pubblica russa (VTsIOM) evidenzia un aumento della superstizioni: tra forze soprannaturali, pratiche magiche e creature mitologiche. Ma perché sta accadendo soprattutto in questo periodo storico? Superstizioni in Russia: cose dice il sondaggio?. Secondo il sondaggio condotto dal Centro di ricerca sull’opinione pubblica russa, l’85% dei russi ha fatto corso ad almeno una pratica magica. L’81% ammette, invece, l’esistenza di entità soprannaturali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Meno fiducia nel Cremlino, più negli spiriti: il boom delle superstizioni nella Russia in guerra Articoli correlati Dopo il referendum avete più o meno fiducia nella magistratura?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Più fiducia","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Meno fiducia","index":1}. Tornare in Russia leggendo “Il Mago del Cremlino”, e guardare il potere negli occhiSono stato due volte in Russia, una prima volta a San Pietroburgo in vacanza alcuni anni fa, e mi parve di essere del tutto in Europa.