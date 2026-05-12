Gabicce e il declino | Questi dati un segnale di crisi economica reale

A Gabicce, i dati economici recenti indicano un calo delle attività turistiche e commerciali, suscitando preoccupazione tra gli operatori locali. La mancanza di una strategia politica efficace viene vista come una delle cause principali di questa situazione. I residenti e gli imprenditori chiedono interventi concreti per rilanciare il settore, che rappresenta una delle principali fonti di reddito dell’area. La questione è diventata al centro del dibattito pubblico.

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"Serve una vera strategia politica per rilanciare economia e turismo, che adesso non c’è". La lista civica all’opposizione aMARE Gabicce lancia un attacco all’amministrazione comunale a valle dell’uscita dei dati elaborati dal ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazione dei redditi 2025 e riferite all’anno 2024, che evidenziano la discesa di Gabicce Mare dal podio dei Comuni più ricchi della Regione: dal secondo posto dell’anno scorso al diciottesimo di quest’anno a causa di una diminuzione del reddito medio pro capite dichiarato di circa 3.600 euro. Un arretramento confermato anche nella classifica provinciale, in cui Gabicce è scivolata dal primo al quinto posto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gabicce e il declino: "Questi dati un segnale di crisi economica reale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Panetta: shock energia rischia crisi economica realeIl Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha messo in guardia sul legame diretto tra i costi energetici e la stabilità dei prezzi al... Mercato di Pesaro: da 333 a 243 venditori, il declino è realeIl mercato di Pesaro vive una fase di contrazione preoccupante, dove la tradizione del martedì si scontra con una realtà di spazi vuoti e bancarelle...