Si fa sempre più insistente la voce che vede Giovanni Manna lontano dal Napoli, con la Roma come possibile nuova destinazione. La situazione in casa partenopea si fa delicata, mentre si attende di capire se ci saranno sviluppi ufficiali o conferme ufficiali. La vicenda coinvolge il futuro del direttore sportivo, senza che siano ancora stati resi noti dettagli o decisioni definitive.

Su Giovanni Manna continuano a circolare voci che lo vedrebbero lontano da Napoli. Il club maggiormente interessato al direttore sportivo azzurro è la Roma. Se da un lato i Friedkin sarebbero pronti a muoversi in prima persona per convincere il diretto interessato, dall’altra parte potrebbe esserci Aurelio De Laurentiis a fare muro. Manna alla Roma: la trattativa si congela. La Roma aveva intensificato i contatti per portare Manna nella capitale, ma l’interesse giallorosso si scontra con un muro invalicabile. Il presidente del Napoli non intende aprire negoziazioni e ha già comunicato chiaramente la sua posizione negli ultimi giorni. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la possibilità che Manna parta si è raffreddata proprio per la volontà del patron azzurro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Manna, ADL può essere decisivo: la situazione in casa Napoli

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