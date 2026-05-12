Una commerciante ha segnalato un furto nella propria abitazione. Le indagini hanno portato al riconoscimento di un ex dipendente, trovato in possesso di beni che non poteva giustificare. La persona, che in passato aveva lavorato presso un’attività commerciale situata nella periferia della città, è stata sottoposta a fermo. Sono in corso accertamenti per verificare i dettagli della vicenda e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Per diverso tempo aveva lavorato all’interno di un esercizio pubblico situato alla periferia est della città. L’altro ieri è stato trovato in possesso della refurtiva sottratta il giorno precedente alla sua ex datrice di lavoro. Protagonista della vicenda è uno spezzino, che è stato denunciato dalla polizia per il reato di ricettazione. Le indagini non sono peraltro terminate, con gli investigatori della Questura impegnati in queste ore a verificare un’eventuale possibilità che a compiere il furto sia stato proprio l’ex dipendente. A scoprire il furto nella propria abitazione era stata la stessa commerciante spezzina, di rientro dopo una giornata di lavoro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto a casa di una commerciante. Ex dipendente trovato col malloppo

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