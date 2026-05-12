Fuga da un controllo a Montesanto | travolge una donna incinta

Una donna incinta è stata investita durante una fuga a Montesanto, quando un veicolo ha tentato di sfuggire a un controllo delle forze dell'ordine. L'auto ha travolto la donna, che si trovava in strada, causando ferite e portandola in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui il veicolo è riuscito a evitarne l’osservazione e arresto. Al momento, non si conoscono ancora le condizioni di salute della donna e del bambino.

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? Domande chiave Come sono riuscite le forze dell'ordine a non fermare il fuggitivo?. Quali sono le condizioni di salute della donna e del bambino?. Chi è il ventenne che è riuscito a dileguarsi tra la folla?. Perché il controllo Eav ha scatenato una fuga così violenta?.? In Breve Vittima trasportata al pronto soccorso Vecchio Pellegrini di Montesanto dopo l'impatto.. Presidente Eav Umberto De Gregorio condanna l'irresponsabilità del ventenne scappato dai controllori.. Polizia indaga sui movimenti del passeggero presso i tornelli della linea Cumana.. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di ieri durante accertamenti Eav.. Una donna incinta...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga da un controllo a Montesanto: travolge una donna incinta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Montesanto, per sfuggire ai controllori travolge e fa cadere donna incintaMontesanto, per sfuggire ai controllori travolge e fa cadere una donna incinta ai tornelli Eav. Fuga folle nei Quartieri Spagnoli: rider travolge una donna a pochi metri da un ristorante|VIDEOPaura lo scorso sabato su vico Lungo Gelso nei Quartieri Spagnoli, dove un rider, in sella a uno scooter di grossa cilindrata, ha forzato un posto di... Argomenti più discussi: Gli agenti gli intimano l'alt, ma lui non si ferma: la fuga finisce alla Conad; Fuga spericolata a bordo di un'auto nel Chianti; Ignora l’alt e scappa nel cuore della notte: folle fuga tra i semafori rossi, arrestata 21enne ubriaca; Fuga finita all'ombra del Cupolone: il pellegrino deve scontare 10 anni di carcere. Raccomandazioni per una bellissima fuga reddit #Moto3 #FrenchGP Pista bagnata a Le Mans, Maximo Martinez Quiles vince lo stesso. In controllo trionfa con vantaggio e va in fuga mondiale, contenendo l'avanzata di Adrian Fernandez 2° e di un Matteo Bertelle 3°, al primo podio dopo l'incubo vissuto lo sc x.com Greve in Chianti: scappa a un controllo dei carabinieri. L’accusa: fuga pericolosa. Arrestato. Il giudice lo rimette in libertàUn giovane di 24 anni, italiano è stato arrestato dai carabinieri al termine di un tentativo di fuga, definito pericoloso dai militari dell'Arma, per sottrarsi a un controllo stradale a Greve in Chian ... firenzepost.it