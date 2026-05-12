Frosinone SMILE – Salute Mente Informazione Legami Energia
A Frosinone, la sezione provinciale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla organizza un evento intitolato “SMILE – Salute, Mente, Informazione, Legami, Energia”. L’appuntamento, previsto il 23 maggio dalle 8:45 alle 13, si rivolge a persone con sclerosi multipla, caregiver e individui con NMO e MOGAD. L'iniziativa mira a fornire informazioni e supporto attraverso incontri e interventi dedicati.
La sezione provinciale di Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Frosinone organizza “SMILE – Salute, Mente, Informazione, Legami, Energia”, un evento informativo dedicato alle persone con sclerosi multipla, caregiver, persone con NMO e MOGAD, che si terrà il 23 maggio dalle ore 08:45 alle 13.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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