L'Italia è tra protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2026 grazie a Sal Da Vinci, che sul palco non è da solo, ma è accompagnato da cinque ballerini, quattro uomini e una donna, che è molto amata dal pubblico televisivo: si tratta di Francesca Tocca. La ballerina catanese, già protagonista del video ufficiale di Per sempre sì, è atterrata a Vienna per affiancare l'artista napoletano in quella che è considerata una delle esibizioni più coreografiche dell'evento. Dopo il successo travolgente a Sanremo, la sfida si sposta ora sul piano internazionale, dove la tecnica e il carisma di Francesca Tocca hanno il compito di dare corpo e movimento al brano che sta scalando i pronostici europei.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesca Tocca, la ballerina-sposa di Sal Da Vinci, ex di Raimondo Todaro

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